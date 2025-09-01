　1日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万9188枚だった。うちプットの出来高が1万629枚と、コールの8559枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の1467枚（16円高57円）。コールの出来高トップは4万4000円の1330枚（74円安71円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　43　　　 0　　　 1　　50000　
　 728　　　-1　　　 1　　49000　
　　99　　　-1　　　 2　　48000　
　 336　　　-4　　　 2　　47000　
　　61　　　-7　　　 5　　46250　
　 435　　　-8　　　 7　　46000　
　　96　　 -11　　　 8　　45750　
　　 5　　 -14　　　 9　　45625　
　 115　　 -14　　　11　　45500　
　　26　　 -17　　　11　　45375　
　　70　　 -20　　　13　　45250　
　　21　　 -23　　　14　　45125　
　 520　　 -24　　　20　　45000　
　　56　　 -35　　　20　　44875　
　　94　　 -32　　　26　　44750　
　　21　　 -40　　　31　　44625　
　 379　　 -44　　　35　　44500　
　　25　　 -55　　　39　　44375　
　 139　　 -63　　　52　　44250　
　　47　　 -69　　　56　　44125　
　1330　　 -74　　　71　　44000　
　　55　　-102　　　78　　43875　
　 245　　-115　　　95　　43750　　1910 　　　　　　　 2　
　　82　　-135　　 110　　43625　
　 638　　-120　　 130　　43500　　1755 　　+705　　　 2　
　　66　　-155　　 140　　43375　
　 297　　-150　　 185　　43250　
　　40　　-215　　 185　　43125　　1405 　　+575　　　 1　
　 938　　-175　　 250　　43000　　1210 　　+470　　　17　
　 108　　-260　　 255　　42875　　 780 　　　　　　　 4　
　 240　　-260　　 285　　42750　　 770 　　+230　　　 2　
　　61　　-305　　 325　　42625　
　 463　　-260　　 410　　42500　　 735 　　+245　　　98　
　　14　　　　　　 440　　42375　　 790 　　+370　　　40　
　　89　　-365　　 525　　42250　　 610 　　+255　　　24　
　　37　　-375　　 555　　42125　　 530 　　+200　　　10　
　 407　　-390　　 680　　42000　　 470 　　+150　　 579　
　　17　　　　　　 655　　41875　　 495 　　+230　　　84　
　　32　　　　　　 775　　41750　　 390 　　+150　　 141　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 390 　　+185　　　26　
　　14　　-560　　 850　　41500　　 315 　　+130　　 336　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 300 　　+120　　　14　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 265 　　+100　　　86　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 245 　　+105　　　24　
　　 8　　　　　　1240　　41000　　 215 　　 +75　　 342　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 195 　　 +80　　　46　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 175 　　 +70　　 125　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 170 　　 +65　　　76　
　　 1　　-795　　1695　　40500　　 150 　　 +58　　 560　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 145 　　 +62　　 123　
　　 1　　　　　　2045　　40250　　 130 　　 +46　　 101　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 115 　　 +44　　　72　
　　43　　　　　　2205　　40000　　 100 　　 +28　　1100　