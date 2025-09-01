日経225オプション9月限（1日日中） 3万9000円プットが出来高最多1467枚
1日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万9188枚だった。うちプットの出来高が1万629枚と、コールの8559枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の1467枚（16円高57円）。コールの出来高トップは4万4000円の1330枚（74円安71円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
43 0 1 50000
728 -1 1 49000
99 -1 2 48000
336 -4 2 47000
61 -7 5 46250
435 -8 7 46000
96 -11 8 45750
5 -14 9 45625
115 -14 11 45500
26 -17 11 45375
70 -20 13 45250
21 -23 14 45125
520 -24 20 45000
56 -35 20 44875
94 -32 26 44750
21 -40 31 44625
379 -44 35 44500
25 -55 39 44375
139 -63 52 44250
47 -69 56 44125
1330 -74 71 44000
55 -102 78 43875
245 -115 95 43750 1910 2
82 -135 110 43625
638 -120 130 43500 1755 +705 2
66 -155 140 43375
297 -150 185 43250
40 -215 185 43125 1405 +575 1
938 -175 250 43000 1210 +470 17
108 -260 255 42875 780 4
240 -260 285 42750 770 +230 2
61 -305 325 42625
463 -260 410 42500 735 +245 98
14 440 42375 790 +370 40
89 -365 525 42250 610 +255 24
37 -375 555 42125 530 +200 10
407 -390 680 42000 470 +150 579
17 655 41875 495 +230 84
32 775 41750 390 +150 141
41625 390 +185 26
14 -560 850 41500 315 +130 336
41375 300 +120 14
41250 265 +100 86
41125 245 +105 24
8 1240 41000 215 +75 342
40875 195 +80 46
40750 175 +70 125
40625 170 +65 76
1 -795 1695 40500 150 +58 560
40375 145 +62 123
1 2045 40250 130 +46 101
40125 115 +44 72
43 2205 40000 100 +28 1100
