　1日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3589枚だった。うちプットの出来高が2059枚と、コールの1530枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の178枚（30円高140円）。コールの出来高トップは4万5000円の430枚（80円安150円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 6　　　-2　　　 4　　51000　
　　21　　　-5　　　 6　　50000　
　　91　　　-7　　　11　　49000　
　　84　　 -14　　　17　　48000　
　 186　　 -26　　　34　　47000　
　 154　　 -41　　　69　　46000　
　　 9　　 -61　　　69　　45750　
　　51　　 -45　　 100　　45500　
　　11　　 -84　　　86　　45375　
　　 5　　 -75　　 110　　45250　
　 430　　 -80　　 150　　45000　
　　10　　　　　　 165　　44750　
　　25　　-110　　 205　　44500　
　　 4　　-150　　 215　　44375　
　　21　　-170　　 225　　44250　
　　82　　-130　　 290　　44000　
　　 2　　　　　　 280　　43875　
　　23　　-235　　 330　　43750　
　 105　　-160　　 405　　43500　　2070 　　　　　　　 2　
　　11　　　　　　 465　　43250　
　　86　　-230　　 535　　43000　　1910 　　+615　　　 1　
　　 1　　　　　　 675　　42625　
　　23　　-300　　 750　　42500　　1200 　　+170　　　 5　
　　 3　　　　　　 890　　42375　
　　 2　　　　　　 735　　42250　　1080 　　+150　　　 1　
　　 2　　-230　　1005　　42125　　1030 　　　　　　　 1　
　　48　　-370　　 880　　42000　　1255 　　+440　　　21　
　　　　　　　　　　　　　41875　　1055 　　　　　　　 1　
　　 3　　　　　　1040　　41750　　 980 　　+245　　　14　
　　11　　-535　　1195　　41500　　 920 　　+240　　　54　
　　11　　　　　　1420　　41000　　 720 　　+195　　 116　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 675 　　+210　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 565 　　+125　　　20　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 455 　　+100　　 128　
　　　　　　　　　　　　　39875　　 470 　　+155　　　56　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 415 　　 +95　　 124　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 360 　　 +95　　　22　
　　　　　　　　　　　　　39375　　 300 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39250　　 345 　　+100　　　14　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 300 　　 +85　　　46　
　　　　　　　　　　　　　38875　　 235 　　 +25　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　38750　　 325 　　+125　　　14　
　　　　　　　　　　　　　38625　　 275 　　 +90　　　21　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 240 　　 +65　　　36　
　　　　　　　　　　　　　38375　　 190 　　 +20　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　38250　　 230 　　 +65　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 200 　　 +50　　　71　
　　　　　　　　　　　　　37875　　 210 　　 +65　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　37750　　 160 　　 +20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37625　　 165 　　 +25　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 170 　　 +50　　　14　