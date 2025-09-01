日経225オプション10月限（1日日中） 4万5000円コールが出来高最多430枚
1日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3589枚だった。うちプットの出来高が2059枚と、コールの1530枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の178枚（30円高140円）。コールの出来高トップは4万5000円の430枚（80円安150円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
6 -2 4 51000
21 -5 6 50000
91 -7 11 49000
84 -14 17 48000
186 -26 34 47000
154 -41 69 46000
9 -61 69 45750
51 -45 100 45500
11 -84 86 45375
5 -75 110 45250
430 -80 150 45000
10 165 44750
25 -110 205 44500
4 -150 215 44375
21 -170 225 44250
82 -130 290 44000
2 280 43875
23 -235 330 43750
105 -160 405 43500 2070 2
11 465 43250
86 -230 535 43000 1910 +615 1
1 675 42625
23 -300 750 42500 1200 +170 5
3 890 42375
2 735 42250 1080 +150 1
2 -230 1005 42125 1030 1
48 -370 880 42000 1255 +440 21
41875 1055 1
3 1040 41750 980 +245 14
11 -535 1195 41500 920 +240 54
11 1420 41000 720 +195 116
40750 675 +210 1
40500 565 +125 20
40000 455 +100 128
39875 470 +155 56
39750 415 +95 124
39500 360 +95 22
39375 300 2
39250 345 +100 14
39000 300 +85 46
38875 235 +25 3
38750 325 +125 14
38625 275 +90 21
38500 240 +65 36
38375 190 +20 8
38250 230 +65 8
38000 200 +50 71
37875 210 +65 7
37750 160 +20 1
37625 165 +25 2
37500 170 +50 14
