ガツンとくる強刺激でリフレッシュ！サーフビバレッジ「SURF VOLT強炭酸水」「SURF VOLT強炭酸水レモン」
サーフビバレッジは、“ガツンとくる強刺激でリフレッシュ！”をコンセプトに、「SURF VOLT強炭酸水」「SURF VOLT強炭酸水レモン」を2025年9月にリニューアル発売します。
容量 ： 500ml／1L
希望小売価格： オープン
発売日 ： 2025年9月
【商品特徴】
■こだわりの配合
天然水と純水を独自の配合で混ぜ合わせています。
口に含んだ瞬間にガツンと来る強刺激と、持続する強炭酸が特徴です。
■採水地について
自然に恵まれた山梨県山梨市で採水された水を使用しています
■徹底したガスボリューム調整
のど越しがあり、口に入った瞬間に刺激が広がるように4.5GV以上の炭酸ガスを注入しています。
※製造時
■無糖強炭酸水
100mlあたり0kcal。
■安心の国内製造
サーフビバレッジが提案する強炭酸水をぜひお試しください。
