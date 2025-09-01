ガツンとくる強刺激でリフレッシュ！サーフビバレッジ「SURF VOLT強炭酸水」「SURF VOLT強炭酸水レモン」

サーフビバレッジは、“ガツンとくる強刺激でリフレッシュ！”をコンセプトに、「SURF VOLT強炭酸水」「SURF VOLT強炭酸水レモン」を2025年9月にリニューアル発売します。

サーフビバレッジ「SURF VOLT強炭酸水」「SURF VOLT強炭酸水レモン」

容量 ： 500ml／1L

希望小売価格： オープン

発売日 ： 2025年9月

【商品特徴】

■こだわりの配合

天然水と純水を独自の配合で混ぜ合わせています。

口に含んだ瞬間にガツンと来る強刺激と、持続する強炭酸が特徴です。

■採水地について

自然に恵まれた山梨県山梨市で採水された水を使用しています

■徹底したガスボリューム調整

のど越しがあり、口に入った瞬間に刺激が広がるように4.5GV以上の炭酸ガスを注入しています。

※製造時

■無糖強炭酸水

100mlあたり0kcal。

■安心の国内製造

サーフビバレッジが提案する強炭酸水をぜひお試しください。

