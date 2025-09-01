　1日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は166枚だった。うちプットの出来高が142枚と、コールの24枚を上回った。プットの出来高トップは3万4000円の45枚（145円）。コールの出来高トップは4万4000円の8枚（605円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　19　　51000　
　　 1　　　　　　　55　　49000　
　　 1　　　　　　 135　　47000　
　　 5　　　　　　 515　　44250　
　　 8　　　　　　 605　　44000　
　　 3　　　　　　 595　　43750　
　　 2　　　　　　1445　　41750　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 830 　　　　　　　12　
　　 2　　　　　　3775　　38500　
　　　　　　　　　　　　　37750　　 420 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 240 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　34500　　 175 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　34000　　 145 　　　　　　　45　
　　　　　　　　　　　　　33000　　 130 　　 +20　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　82 　　　+6　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　40 　　　+4　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　34 　　　+3　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　31 　　　+5　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　26 　　　+6　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　24 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　13 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　11 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　10 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 5 　　　 0　　　 9　


株探ニュース