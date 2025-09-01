日経225オプション11月限（1日日中） 3万4000円プットが出来高最多45枚
1日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は166枚だった。うちプットの出来高が142枚と、コールの24枚を上回った。プットの出来高トップは3万4000円の45枚（145円）。コールの出来高トップは4万4000円の8枚（605円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 19 51000
1 55 49000
1 135 47000
5 515 44250
8 605 44000
3 595 43750
2 1445 41750
40000 830 12
2 3775 38500
37750 420 1
36000 240 20
34500 175 12
34000 145 45
33000 130 +20 9
30000 82 +6 3
25000 40 +4 4
24000 34 +3 8
23000 31 +5 4
22000 26 +6 4
20000 24 2
18000 13 0 2
16000 11 2
14000 10 5
10000 5 0 9
株探ニュース
