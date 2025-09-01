公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）が1日（月）、第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春の高校バレー）の開催日程概要を発表した。

毎年高校生バレーボーラーが東京体育館で熱い戦いを繰り広げる春の高校バレー。10月～11月にかけて行われる各都道府県の代表決定戦を経て、翌年1月に行われる大会で男女各52チームの中から日本一が決まる。

近年は1月初旬に5日間にわたって開催されていた春の高校バレーだが、第78回大会は日程が6日間となる。2026年1月5日（月）～8日（木）の4日間で1回戦から3回戦と準々決勝が行われ、1月9日（金）を休養日とし、1月10日（土）に準決勝、11日（日）に決勝が開催される。

第78回春の高校バレー開催日程詳細は以下の通り。

1月5日（月）開会式・男女1回戦（4面・24試合）

1月6日（火）男女1回戦・2回戦（4面・24試合）

1月7日（水）男女2回戦（4面・24試合）

1月8日（木）男女3回戦・準々決勝（4面・24試合）

1月10日（土）男女準決勝（特設1面・4試合）

1月11日（日）男女決勝（特設1面・2試合）・閉会式

