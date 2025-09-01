「御上先生」吉柳咲良、膝上ミニスカで美脚際立つ 私服コーデ一挙公開に「スタイル良すぎ」「どれもオシャレ」と反響
【モデルプレス＝2025/09/01】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が8月31日、自身のInstagramを更新。仕事前の私服コーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「御上先生」生徒役、ミニスカで美脚披露
吉柳は「I dress to lift my mood before work.」として、仕事に向かう前の様子を公開。白いブラウスと膝上丈のスカートを合わせた美しい脚が際立つスタイルから、デニムワンピースでカジュアルに決めたスタイル、シックなパンツスタイルまで、エレベーター内で鏡越しに撮影した異なるコーディネートを載せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「どれもオシャレ」「美脚」「コーデのセンス抜群」「可愛い」「参考になります」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
