児童養護施設の子どもたちに夢と笑顔を届けられる！大人サンタ2025
児童養護施設の子どもたちを東京ディズニーランドへ招待し、かけがえのない一日を共に過ごすボランティアイベント「大人サンタ2025」が、2025年11月22日(土)〜23日(日)に開催されます。
2025年は、東京・静岡・神奈川の児童養護施設から約80名の子どもたちと職員40名を招待予定。
2025年は、東京・静岡・神奈川の児童養護施設から約80名の子どもたちと職員40名を招待予定。
彼らと一緒に夢の時間を過ごす「大人サンタ」役のボランティア参加者や、活動を支える寄付・協賛の支援者を募集しています。
■ 「大人サンタ」とは
2001年に世界的経営コンサルタント、ジェームス・スキナー氏の呼びかけで始まった本イベントは、「自分は大切にされている」と子どもたちが心から感じられる体験を届けることを目的に、毎年開催されています。
これまでに累計1,000人以上が参加し、児童養護施設の子どもたちへ数々の笑顔を届けてきました。
【ジェームス・スキナー James Skinner プロフィール】
『史上最強のCEO』、『7つの習慣』の和訳、松下幸之助『道をひらく』の続編にあたる『心をひらく』の執筆をはじめ、『成功の9ステップ』『100％』『お金の科学』など、多くの名著を生み出す400万部ベストセラー作家。
数百もの大企業や政府団体の経営・リーダーシップ指導の実績を持ち、経営者育成塾やビリオネア塾(R)の創設者として、中小・中堅経営者の間では神的な人気を誇る経営コンサルタント。
■ 2025年開催概要
日程 ：2025年11月22日(土)〜11月23日(日)
場所 ：東京ディズニーランド、東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート(オフィシャルホテル)
対象施設：東京・静岡・神奈川の児童養護施設
招待予定：子ども80名＋職員40名
参加予定の大人サンタ(支援者・ボランティア)：約30名
■ ご支援の方法(寄付・参加プラン)
A：子どものスポンサーになる(子どもは招待され、あなたは同行しません)
活動支援金 35,000円
B：支援者ご本人が「大人サンタ」として子どもと一緒にディズニーランドを楽しむ
活動支援金 35,000円
C：プランA＋B スポンサーにもなり、本人も参加
活動支援金 60,000円
D：活動支援金(自由寄付)
活動支援金 5,000円〜
児童養護施設の子どもたちに夢と笑顔を
■ その他ご協力いただけること
・チラシ配布、SNSでの情報拡散
・募金箱の設置協力
・動画編集や名札など物品制作
・スポンサー・協賛企業の紹介
・会計・受付など運営補助 など
