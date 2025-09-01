児童養護施設の子どもたちに夢と笑顔を届けられる！大人サンタ2025

児童養護施設の子どもたちを東京ディズニーランドへ招待し、かけがえのない一日を共に過ごすボランティアイベント「大人サンタ2025」が、2025年11月22日(土)〜23日(日)に開催されます。

大人サンタ2025

児童養護施設の子どもたちを東京ディズニーランドへ招待し、かけがえのない一日を共に過ごすボランティアイベント「大人サンタ2025」が、2025年11月22日(土)〜23日(日)に開催。

2025年は、東京・静岡・神奈川の児童養護施設から約80名の子どもたちと職員40名を招待予定。

彼らと一緒に夢の時間を過ごす「大人サンタ」役のボランティア参加者や、活動を支える寄付・協賛の支援者を募集しています。

■ 「大人サンタ」とは

2001年に世界的経営コンサルタント、ジェームス・スキナー氏の呼びかけで始まった本イベントは、「自分は大切にされている」と子どもたちが心から感じられる体験を届けることを目的に、毎年開催されています。

これまでに累計1,000人以上が参加し、児童養護施設の子どもたちへ数々の笑顔を届けてきました。

【ジェームス・スキナー James Skinner プロフィール】

『史上最強のCEO』、『7つの習慣』の和訳、松下幸之助『道をひらく』の続編にあたる『心をひらく』の執筆をはじめ、『成功の9ステップ』『100％』『お金の科学』など、多くの名著を生み出す400万部ベストセラー作家。

数百もの大企業や政府団体の経営・リーダーシップ指導の実績を持ち、経営者育成塾やビリオネア塾(R)の創設者として、中小・中堅経営者の間では神的な人気を誇る経営コンサルタント。

■ 2025年開催概要

日程 ：2025年11月22日(土)〜11月23日(日)

場所 ：東京ディズニーランド、東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート(オフィシャルホテル)

対象施設：東京・静岡・神奈川の児童養護施設

招待予定：子ども80名＋職員40名

参加予定の大人サンタ(支援者・ボランティア)：約30名

■ ご支援の方法(寄付・参加プラン)

A：子どものスポンサーになる(子どもは招待され、あなたは同行しません)

活動支援金 35,000円

B：支援者ご本人が「大人サンタ」として子どもと一緒にディズニーランドを楽しむ

活動支援金 35,000円

C：プランA＋B スポンサーにもなり、本人も参加

活動支援金 60,000円

D：活動支援金(自由寄付)

活動支援金 5,000円〜

児童養護施設の子どもたちに夢と笑顔を

■ その他ご協力いただけること

・チラシ配布、SNSでの情報拡散

・募金箱の設置協力

・動画編集や名札など物品制作

・スポンサー・協賛企業の紹介

・会計・受付など運営補助 など

