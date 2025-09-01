中川安奈アナ「7か所くらい」蚊に刺された姿でミニワンピ着こなす「美脚が眩しい」「容姿端麗」の声
【モデルプレス＝2025/09/01】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が8月31日、自身のInstagramを更新。TBS系「サンデージャポン」（日曜あさ9時54分〜）出演時のミニワンピース衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】元NHKアナ、大胆ミニで色っぽいスタイル
中川は「TBS『サンデージャポン』今日もありがとうございました！」として、番組出演について報告。「実は昨日7か所くらい蚊に刺されてしまって 腕とか脚とか赤くなってるところを必死にコンシーラーで隠してたのですが録画で見返したらしっかり見えてました」と収録時のエピソードを明かし、白いミニワンピース姿でスタジオセットで撮影した全身ショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「美脚が眩しい」「容姿端麗」「蚊に刺されてるの気づかなかった！」「可愛い」「スタイル抜群」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元NHKアナ、大胆ミニで色っぽいスタイル
◆中川安奈、蚊に刺されながらも白ミニワンピで番組出演
中川は「TBS『サンデージャポン』今日もありがとうございました！」として、番組出演について報告。「実は昨日7か所くらい蚊に刺されてしまって 腕とか脚とか赤くなってるところを必死にコンシーラーで隠してたのですが録画で見返したらしっかり見えてました」と収録時のエピソードを明かし、白いミニワンピース姿でスタジオセットで撮影した全身ショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「美脚が眩しい」「容姿端麗」「蚊に刺されてるの気づかなかった！」「可愛い」「スタイル抜群」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】