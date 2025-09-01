「腹筋かーっこいぃー！！」25歳の女子体操選手に反響続々「トレーニングの賜物ですね」“驚愕”の体脂肪率も明かす

杉原愛子の綺麗に割れた腹筋に驚愕(C)Getty Images

体操女子で2016年リオデジャネイロ、21年東京五輪代表の杉原愛子が筋トレユーチューバーであるアクトレブログとの動画を自身のインスタグラムに投稿した。

【動画】見事な腹筋に驚愕！杉原愛子が肉体美を披露 実際の投稿

アクトレブログが「体脂肪率7%の女子体操選手のヤバい実態」と題した動画を公開。杉原に「腹筋見せてもらってもいいですか？」とお願いし、「しょうがないな〜」と言って綺麗に割れた腹筋を披露するという内容。杉原は体脂肪率が「8％とか7％とか」であること、好きな食べ物を2500キロカロリー食べていることなどを明かしている。

これにはファンから「愛子ちゃん凄すぎ〜」「流石！愛子さん」「愛子ちゃんかわいい もっとコラボして下さい」「愛子さん素晴らしい トレーニングの賜物ですね 腹筋まで美しい」「え、やば！！すごい」「女子の腹筋見ることないけど、愛ちゃんすごーい！」「腹筋かーっこいぃー！！」と、驚嘆の声が多く寄せられた。

杉原は現在25歳で、5月に行われたNHK杯で10年ぶりの優勝を果たし、10月にインドネシアで開催される世界選手権の代表に決まっている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]