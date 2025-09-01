酸化から身体を守るSODを配合！リゾナス「NMN TRIAS(エヌエムエヌ トリアス)」
リゾナスは、医師監修による新サプリメント「NMN SIRTUON(エヌエムエヌ サーチュオン)」に続き、進化版の「NMN TRIAS(エヌエムエヌ トリアス)」を2025年9月1日より販売中。
リゾナス「NMN TRIAS(エヌエムエヌ トリアス)」
内容量 ：60粒(1日2粒目安)
発売日 ：2025年9月1日
販売方法：公式オンラインストア
監修 ：リゾナスフェイスクリニック東京
この製品は、業界初(*2)のトリプル配合、注目成分NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)のさらなる高配合量*1に加え、NMNの働きをサポートするPQQ、酸化から身体を守るSODを配合。
NMNの働きを内側からサポートするトリプルアプローチで、夏のダメージを内側からケアし、健やかな美しさを目指す方をサポートします。
■医師監修による安心と信頼
この製品は、「リゾナスフェイスクリニック東京」の医師が監修。
美容医療の現場で美容に関する悩みと多く向き合う中で、「美しさは外見だけでなく、内側の健康から生まれる」という考えのもと、科学的根拠に基づいた成分設計を実現しました。
また、原料はすべて厳格な品質管理を経て採用されており、毎日安心して続けられる安全性にもこだわっています。
NMN・PQQ・SOD トリプル設計
■製品の特長
・業界初(*2)のトリプル設計
・NMN21,900mg/1本(365mg/1粒) 配合
・PQQ・SODにより「めぐり・守り・整える」を多角的にアプローチ
・耐酸性カプセルで効率的に届ける設計
・医師監修による処方設計と品質管理
*1 代謝やストレス対策サポートなど
*2 2025年8月時点の国内販売調べ(自社調べ)
NMN トリアス
■発売記念キャンペーン
NMN TRIAS(エヌエムエヌ トリアス)の発売を記念し、特別キャンペーンを実施しています。
内容：通常39,800円(税込)のところ26,800円(税込)で販売
期間：2025年9月1日(月)〜9月30日(火)
場所：・公式オンラインストア
・リゾナスフェイスクリニック東京
※おひとり様3個までとします
