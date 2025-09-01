酸化から身体を守るSODを配合！リゾナス「NMN TRIAS(エヌエムエヌ　トリアス)」

リゾナスは、医師監修による新サプリメント「NMN SIRTUON(エヌエムエヌ サーチュオン)」に続き、進化版の「NMN TRIAS(エヌエムエヌ トリアス)」を2025年9月1日より販売中。

リゾナス「NMN TRIAS(エヌエムエヌ トリアス)」

内容量 ：60粒(1日2粒目安)

発売日 ：2025年9月1日

販売方法：公式オンラインストア

監修 ：リゾナスフェイスクリニック東京

リゾナスは、医師監修による新サプリメント「NMN SIRTUON(エヌエムエヌ サーチュオン)」に続き、進化版の「NMN TRIAS(エヌエムエヌ トリアス)」を2025年9月1日より販売中です。

この製品は、業界初(*2)のトリプル配合、注目成分NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)のさらなる高配合量*1に加え、NMNの働きをサポートするPQQ、酸化から身体を守るSODを配合。

NMNの働きを内側からサポートするトリプルアプローチで、夏のダメージを内側からケアし、健やかな美しさを目指す方をサポートします。

■医師監修による安心と信頼

この製品は、「リゾナスフェイスクリニック東京」の医師が監修。

美容医療の現場で美容に関する悩みと多く向き合う中で、「美しさは外見だけでなく、内側の健康から生まれる」という考えのもと、科学的根拠に基づいた成分設計を実現しました。

また、原料はすべて厳格な品質管理を経て採用されており、毎日安心して続けられる安全性にもこだわっています。

NMN・PQQ・SOD トリプル設計

■製品の特長

・業界初(*2)のトリプル設計

・NMN21,900mg/1本(365mg/1粒) 配合

・PQQ・SODにより「めぐり・守り・整える」を多角的にアプローチ

・耐酸性カプセルで効率的に届ける設計

・医師監修による処方設計と品質管理

*1 代謝やストレス対策サポートなど

*2 2025年8月時点の国内販売調べ(自社調べ)

NMN トリアス

■発売記念キャンペーン

NMN TRIAS(エヌエムエヌ トリアス)の発売を記念し、特別キャンペーンを実施しています。

内容：通常39,800円(税込)のところ26,800円(税込)で販売

期間：2025年9月1日(月)〜9月30日(火)

場所：・公式オンラインストア

・リゾナスフェイスクリニック東京

※おひとり様3個までとします

