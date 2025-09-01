【ZARAのネイビー】が可愛い♡ 1枚で着映える！「シャレ見えトップス」

大人っぽく知的なムードをまとえるネイビー。大人カジュアルに取り入れるなら、可愛らしさも兼ね備えた【ZARA（ザラ）】のトップスがおすすめ。女性らしいデザインが魅力で、1枚でコーデの主役になるはず。着こなしをアップデートしたい人は、ぜひ取り入れてみて。

マリンムードが漂う爽やかなネイビートップス

【ZARA】「ビブポプリン トップス」\5,290（税込）

涼しげなネイビーブルーにホワイトのラインが映え、マリンなムードを漂わせるトップス。デコルテラインを美しく演出するスクエアネックや、バックのスリットとリボンデザインも可愛らしいポイント。コンパクトな丈感なので、ワイドパンツやフレアスカートなどボリューミーなボトムスと好相性です。

スポーティーな雰囲気が今っぽい襟付きトップス

【ZARA】「パイピングニットトップス」\5,990（税込）

襟付きのスポーティーなデザインで、一点投入でコーデの鮮度アップが狙えるニットトップス。襟と袖口には繊細なパイピングが施されており、可愛らしさも感じさせます。ネイビーとホワイトの爽やかな配色のトップスは、プライベートにもお仕事にも活躍する予感。ワイドジーンズと合わせたこなれコーデや、センタープレス入りのパンツでクールに決めるのも◎

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M