メイプル超合金・カズレーザー、ぺこぱ・松陰寺太勇が、８月２８日、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新した。

この日のテーマは「【あれ何？】新幹線でいつも謎に思っている○○」。２人で新幹線について思う疑問を語りあった。

松陰寺は「すごい短い話なんだけど、（先に）俺の席に座ってんのよ。２人ぐらい。４人グループで、２列、２列みたいな感じで座ってて。たぶん、近くにいたかったんだろうね。自分の席じゃない席に座ってて。俺が来たら『あぁっバレた…』みたいな」と振り返った。

カズレーザーが「最悪、来なければなぁ。ああ、来ちゃった。テヘ…」と松蔭寺の席を使っていた乗客の心境を推測すると、松蔭寺は「その顔だったらいいんだけど。この前さ、まさにその状況が起きて。『あ、俺ここや。あれ？なんでいんの？』みたいな。したら、パッて俺の顔を見て『はぁ…』みたいな。ため息でさ、席を立っていって…。絶対その顔じゃないよな」と話した。

カズレーザーは「なるほど。それは無礼ですね。だって間違った所に座ってるんだから。自分の非を認めたくないじゃないですか？あれ」と苦笑。自身も、意図的ではないが、席を間違えて座った経験はあると話し「間違えるんですよね。で、『間違えてますよ？』って、その人なり駅員なりに言われたら『そんなわけねえ』って、自分でどっかで。で、（確認して）間違ってんすよ」と話した。

松蔭寺は「自分が間違ってると思わないから、弁当出してイス倒して、荷物を引っかけてくつろいでるとき、最悪だよね。こっから全部戻さなきゃいけないんだもん。それは本当に申し訳ないと思って『すいません！』って慌てて片付けるけど。誰も乗ってこなきゃワンチャン、ラッキーみたいな感じで座ってて『すみません、僕の席なんですけど…』って『うわぁ…』みたいな感じは違うやんと思って」と振り返っていた。