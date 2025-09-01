「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）

番付発表が１日に行われ、安青錦（２１）が新小結に昇進した。所要１２場所の新三役は小錦（元大関）、朝青龍（元横綱）、琴欧洲（元大関）の所要１４場所を上回る史上１位のスピード出世。都内の安治川部屋での会見では「記録はうれしい」と語り、「皆が大関、横綱になっている。上がってからが大事なので、上がったところでは満足しない」と、大関昇進を見据えた。

直近３場所は全て１１勝を挙げ、新入幕から３場所連続２桁勝利は阿武咲、大の里に続く戦後３人目。４場所連続なら初の快挙となる。先場所は千秋楽まで優勝争いに残り「次につながる経験。悔しい思いをぶつけていきたい」と秋場所を見据えた。

ウクライナから来日前からの熱心な大相撲マニア。三役としての楽しみを「協会挨拶」と答え、らしさをのぞかせた。

師匠の安治川親方（元関脇安美錦）は部屋初の三役力士に「こんなに早く誕生すると思ってなかった。うれしいし、もう一段上に、どんどん上がっていくことをどう２人でやっていくか。非常に燃えています」と、喜びと決意を口にした。

現役時代の三役昇進と、師匠としての三役誕生の喜びの違いを問われると「自分の上がった時の方がうれしいですけど」と報道陣を笑わせた。そして「まあ、それと種類が違ってうれしい。やはり自分でやる方が簡単。教えて、番付を上げてくれるのは、師匠になってから分かった、師匠の喜び。それを味わせてくれるのは感謝しています。もっともっと味わせてほしい」と先を見据えていた。