ボランティア(KOKUAスタッフ)募集開始！JALホノルルマラソン2025

2025年12月14日(日)にハワイ・オアフ島で開催されるJALホノルルマラソン2025。

大会の開催に伴い、ホノルルマラソン日本事務局では、ランナーをサポートするボランティア、KOKUAスタッフを募集します。

JALホノルルマラソン2025

■ 応募期間：第1期：2025年9月1日(月)〜9月21日(日)23:59 終了

第2期：2025年10月6日(月)〜10月31日(金)23:59 終了

※応募者多数の場合は抽選。

第1期は10月初旬当選通知、第2期は11月中旬当選通知

■ 募集人数：最大200名程度(1期、2期の合計)

■ 募集要件：・大会当日年齢が20歳以上の方

・一緒に参加したい人がいる場合は3名まで同時申込可能

・ホノルル現地集合・解散となるため、自身で活動場所までお越しになれる方

・英語の能力は問いません

KOKUAとは、ハワイ語で「助け合う・協力する」という意味です。

例年延べ1万人を超えるボランティアが参加するJALホノルルマラソン。

ランナーたちに寄り添う、大会運営に欠かせない存在です。

ランナーやウォーカーとして参加するのではなく、大会をサポートする側から携わることで、ホノルルマラソンを違った視点で体感することができます。

主な活動内容は、EXPO会場でのビブス(ゼッケン)の引き渡しや、大会当日のフィニッシュエリアでの完走Tシャツの配布を始めとするランナーサポート、JALエイドステーションのサポートなどを行います。

応募者多数の場合は抽選となります。

実際の活動内容や大会が目指す「アロハスピリッツ溢れるイベント」について紹介する事前ボランティアブリーフィングも実施するので、初めての方でも安心して参加できます。

また、参加特典としてボランティアTシャツ＆キャップ、シリアルナンバー入りのKOKUAタグに加えてボランティア参加証を差し上げます。

走るだけがホノルルマラソンではありません。

2025年はボランティアとしてJALホノルルマラソンに参加してみてはいかがでしょうか？

■ 参加記念品：ボランティアTシャツ＆キャップ、KOKUAタグ、ボランティア参加証

KOKUAタグ

