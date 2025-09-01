óÊÎÛ¡¦ÀîÅç¤Î¥é¥¸¥ª¡¡¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÈÈ½ÌÀ¡¡ËÜ¿Í¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤ËÂç´î¤Ó¡Ö¥Õ¥§¥¹¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÀîÅçÌÀ¡Ê46¡Ë¤¬8·î31ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÀîÅçÌÀ¤Î¤Í¤´¤È¡×¡ÊÆüÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´ë²è¤Ï¡Ö¼«²è¼«»¿¤Î¼«ºî¼«±é¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÀä»¿¤¹¤ëÆâÍÆ¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÆÉ¤à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡´ë²è¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÀîÅç¤Ï¡Ö¤Õ¤Ä¤ª¤¿¡¢¤Û¤ó¤Þ¤ËÍè¤Æ¤ó¤Í¤ó¡¢1Ëç¡£¤³¤ì¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥¬¥Á¥á¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¡£Á÷¤ê¼ç¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×nobodyknows+¤Î¥Î¥ê¡¦¥À¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¥·¥Ó¥ì¥µ¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£°ÊÁ°¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÅ·ÄÅ¡¦Å·ÄÅÈÓÂçÏº¤¬Ì¾¶Ê¡Ö¥³¥³¥í¥ª¥É¥ë¡×¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÎ®¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÄ°¤¡¢¡Ö¤¤¤Á¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢nobodyknows+¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¶½Ê³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥á¡¼¥ë¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀîÅç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÁÏºî¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Þ¥¸¡£Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤ä¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£
¡¡¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Î²¬Ìî¾¼¿Î¿Í¤äÀ±Ìî¸»¤â¤Í¤´¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ç¡Ö¤Í¤´¤È¥Õ¥§¥¹¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£