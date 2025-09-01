能代科学技術が白星発進！全国から128チーム参加のU18のバスケットボール大会 女子は湯沢翔北が出場 30日
高校の部活動チームやBリーグのユースチームなどが出場するバスケットボールの大会、U18日清食品ブロックリーグです。
男子は能代科学技術が30日初戦に臨み、白星スタートを切りました。
男女合わせて全国から128チームが参加しているU18日清食品ブロックリーグ。
能代科学技術は、30日の初戦で山形中央と対戦しました。
7点リードで迎えた第3クオーター、背番号6、2年生の信太がみせます。
このクオーターだけで4本の3ポイントシュートを成功。
チームを勢いづけ、点差を2桁に広げます。
最終第4クオーターは激しい守備から伝統の走るバスケットを展開。
持ち味を発揮した能代科学技術が終盤に突き放し、115対100で勝利しました、
能代科学技術2年・松田来翔主将
「初戦ということでみんな緊張していたと思うんですけれど、まず勝ち切れてほっとしています」「1試合でも多く、能代科学技術高校の走るバスケットを出して勝っていけたらいいと思っています」
大会は12月まで行われ、女子・湯沢翔北の初戦は14日で、宮城・聖和学園と対戦します。