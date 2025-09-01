Ê¡²¬DF°ÂÆ£ÃÒºÈ¡¢¥±¥¬¤Î¤¿¤á9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½ÉÔ»²²Ã¤¬·èÄê¡Ä
¡¡JFA¡ÊÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ë¤Ï9·î1Æü¡¢º£·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿DF°ÂÆ£ÃÒºÈ¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡Ë¤¬¡¢¥±¥¬¤Î¤¿¤á¤ËÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÂÆ£¤ËÂå¤ï¤ëÄÉ²Ã¾·½¸Áª¼ê¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤Î°ÂÆ£¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËFCº£¼£¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ç³èÌö¡£º£µ¨¤è¤ê¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡²¬¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç27»î¹ç½Ð¾ì4¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£8·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè28ÀáÇð¥ì¥¤¥½¥ëÀï¡Ê¡ü1¡Ý2¡Ë¤Ë¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ÂÆ£¤Ïº£Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2025·è¾¡Âç²ñ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¡¢Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¹ñÆâÁÈ¤Î¤ß¤ÎÊÔÀ®¤À¤Ã¤¿E-1Áª¼ê¸¢¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Ï³¤³°ÁÈ¤â´Þ¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌµÇ°¤ÎÉÔ»²²Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï9·î¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¶¦ºÅ¹ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ë±óÀ¬¤·¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö6Æü¤Ë¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¡¢9Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥á¥¥·¥³Àï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö7Æü¤Î11»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤ÇNHKÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¡¢NHK¥×¥é¥¹¤Ç¤âÆ±»þ¡¢¤ª¤è¤ÓU-NEXT¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö10Æü¤Î8»þ37Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢NHK BS¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¡¢¤ª¤è¤ÓU-NEXT¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡¿¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
