メンドくさいシャワーのモチベを上げよう！

ワイヤレスのスピーカーは星の数ほどあり、防水機能を持つものもたくさん存在します。アウトドアに持っていってもOKなのですが、防水の無線スピーカーが威力を発揮するのは、毎日のお風呂！ 特にお風呂やシャワーがメンドい人には、音楽がモチベーションを上げる一助になります。

磁石で壁にくっつくスピーカー

CIOの「Portable Bath Speaker」は、防水なだけでなく、底面に磁石があるのでお風呂の壁にくっつくのが最大の強み。壁にくっつく面はエラストマー素材で柔らかく、密着しつつ傷を付けないよう配慮されています。

CIO Portable Bath Speaker 5,380円

ただの防水スピーカーは、浴槽のへりに置いたりどこかに吊るして使うことになりますが、それだと耳から遠いんですよね。シャワーの音は音楽を打ち消してしまうので、磁力で顔の近くに設置するのが理想なんです。もし天井にくっつくなら、それもアリ。シャワーと音楽が同時に降り注ぎますね。

マグネットで簡単に吸着・防水スピーカー

IPX7防水で水深1mに30分浸けても壊れませんが、防塵ではないのでご注意あれ。

ワイヤレス受電ができる

無線のQi2充電もでき、充電器が磁力対応ならピタっとくっつくのもナイス。USB-Cケーブルを挿すより楽チン充電が可能です。180分ほどのフル充電で約8時間の連続使用が楽しめます。

1台ではモノラルですが、2台をペアリングをすれば臨場感あふれるステレオに。風呂場は狭くて音が響くので、ゆったりバスタイムはステレオが好ましいでしょうね。

Image: CIO

コレを待っていた！

筆者は寝る前のシャワーが億劫で、非防水の無線スピーカーを持ち込んで無理矢理モチベ上げていたことがありました。濡れないように注意していたのですが、日々の湿気のせいか音が途切れ途切れに鳴るように…。防水スピーカーはいろいろあるのですが、磁石有りを探してたので、これなら願ったり叶ったりです。

