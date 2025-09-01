万博残り約40日、フランス館さらに豪華に…ショーメ登場 高級ダイヤモンドジュエリー＆セレブ“美の競演”
大阪・関西万博（大阪・夢洲）のフランス館で9月1日、エキシビション『ショーメ、自然美への賛歌』が始まった。オープニングには、豪華セレブリティが駆けつけ、ジュエリーがきらめいた。
【写真多数】美の競演すぎる！瀬戸康史＆西野七瀬ら豪華登場者
フランス館のテーマは「愛の讃歌」。互いの小指が見えない魔法の糸で結ばれているという「赤い糸の伝説」を通じて、自分への愛、他者への愛、自然への愛といった様々な「愛」に導かれる新しい未来のビジョンを提案する。
ルイ・ヴィトン、ディオール、セリーヌなど、フランスを代表するブランドが参加しており、万博の中でも人気の高いパビリオンとなっている。
ショーメの出展テーマは「自然美への賛歌」。240年以上にわたり自然主義のジュエラーとして歩んできたショーメならではの没入空間を提供し、現代と歴史的ジュエリーの融合や、“麦の穂”“ミツバチ”そして“ミツバチの巣（ハニカム）”をグラフィカルに解釈した「ビー ドゥ ショーメ」コレクションを披露する。万博閉幕の10月13日まで開催。
オープニングイベントには、ショーメCEOのチャールズ・レオン氏やブランドアンバサダーの朝比奈彩をはじめ、板垣李光人、大谷亮平、齊藤京子、佐藤景瑚（JO1）、瀬戸康史、西野七瀬、早田ひな、ヒコロヒー、本田翼、愛希れいか、柚希礼音、RIMA（NiziU）が登場した（※五十音順）。1人で総額1000万円級のジュエリーコーデもあり、圧巻の華やかさとなった。
【写真多数】美の競演すぎる！瀬戸康史＆西野七瀬ら豪華登場者
フランス館のテーマは「愛の讃歌」。互いの小指が見えない魔法の糸で結ばれているという「赤い糸の伝説」を通じて、自分への愛、他者への愛、自然への愛といった様々な「愛」に導かれる新しい未来のビジョンを提案する。
ショーメの出展テーマは「自然美への賛歌」。240年以上にわたり自然主義のジュエラーとして歩んできたショーメならではの没入空間を提供し、現代と歴史的ジュエリーの融合や、“麦の穂”“ミツバチ”そして“ミツバチの巣（ハニカム）”をグラフィカルに解釈した「ビー ドゥ ショーメ」コレクションを披露する。万博閉幕の10月13日まで開催。
オープニングイベントには、ショーメCEOのチャールズ・レオン氏やブランドアンバサダーの朝比奈彩をはじめ、板垣李光人、大谷亮平、齊藤京子、佐藤景瑚（JO1）、瀬戸康史、西野七瀬、早田ひな、ヒコロヒー、本田翼、愛希れいか、柚希礼音、RIMA（NiziU）が登場した（※五十音順）。1人で総額1000万円級のジュエリーコーデもあり、圧巻の華やかさとなった。