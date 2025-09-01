松岡茉優「初めて気を遣って…」誕生日前日に“大人になった瞬間”

女優の松岡茉優（30歳）が、9月1日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。初めて気を遣ったという、“大人になった瞬間”について語った。



松岡はこの日、声優を務めた映画「不思議の国でアリスと −Dive in Wonderland−」の宣伝を兼ねて、間宮祥太朗、原菜乃華と共に番組のインタビューに対応。



「印象に残っている誕生日」について聞かれた松岡は「子どもの時なんですけど、ずっと欲しかったおもちゃがあって。誕生日の前の日に押し入れに荷物つめてたら（そのおもちゃがあるのを）見つけちゃって。『あっ！ああぁぁ！』って思って子どもだから出しちゃいそうだったけど、でも初めて気を遣って、ピッて（扉を）閉めたのが私の初めての気遣い。ちょっと大人になったなって」と語った。