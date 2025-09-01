清塚信也、岡田准一からのプレゼント“お返し”に反響「オシャレすぎます」
ピアニスト・清塚信也（42）が9月1日、自身のインスタグラムを更新。「准さんからシャツが届いた〜」と、俳優の岡田准一からのプレゼントを紹介した。
【写真】「これはオシャレすぎ！！」清塚信也の“お礼”
投稿で、岡田から贈られたシャツを着用し、「背後にはこんな素敵な写真がプリントされてる！御礼にカノン弾いておきました〜ありがとうございます！！」と感謝をつづり、アレンジしたカノンをプレイするショート動画を添えた。
この投稿に「素敵なTシャツとお洋服にピッタリなカノンの演奏」「お礼にカノンってオシャレすぎます」「わー、大好きなカノン アレンジが素敵〜」「うれしい気持ちがカノンのアレンジの中に込められてますね」「とっても素敵な明るいカノンと、すご〜く爽やかな清塚さんが一緒に登場してくださって、心がキラキラになりました」など、2人の交流と清塚の“お返し”にほっこり和むコメントが多数寄せられた。
同シャツは、岡田率いる事務所「AISTON」と、アパレルブランド「PHAETON」のコラボアイテム。岡田と、同ブランドのオーナーである坂矢悠詞人氏がともに撮り下ろした写真がコラージュしプリントされている。
