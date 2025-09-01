9月1日の北陸地方は、フェーン現象の影響もあり、多くの地点で最高気温35度以上の猛暑日となり、富山で38.0度、高岡の伏木で37.9度、おわら風の盆が開催される八尾で37.7度など、体温超えの危険な暑さとなった所もありました。2日もフェーン現象の影響で、猛烈な暑さが続くでしょう。暑さ対策を徹底して下さい。その後3日は、秋雨前線の通過で短時間強雨がありそうです。新潟県や石川県を中心に警報級の大雨となる可能性もあり、雨の降り方には十分な注意・警戒が必要です。

9月なのに 2日にかけてフェーンで猛烈な暑さ

9月1日は、日本海に延びる前線や低気圧に向かって、南〜西よりの風が吹き込みました。北陸地方では、山越えの気流が風下で昇温するフェーン現象が発生。富山市では昼前に既に気温が38度に達し、1939年からの統計史上9月としては過去3番目に高い気温を観測しました。その他、高岡市の伏木では37.9度で9月の統計史上3位、八尾では37.7度で9月の統計史上1位の記録的な暑さとなりました。



2日も、午前中を中心に晴れてフェーン現象が発生する見込みです。9月なのに2日連続で猛烈な暑さとなる所が多くなりそうです。夏の疲れが出やすい時期となっています。特に屋外においては無理をせず、こまめに水分と塩分を補給して、定期的に休憩をとるようにして熱中症を予防していきましょう。

2日夜〜3日昼前 秋雨前線の通過で激しい雨や雷雨 警報級大雨も

2日夜〜3日昼前にかけて、日本海を南下する秋雨前線が北陸地方を通過する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、活動が活発となるでしょう。局地的に激しい雨や雷雨となる見込みです。低い土地への浸水、アンダーパス等の冠水、河川の増水、土砂災害には十分注意して下さい。

2日18時〜3日18時までに予想される24時間降水量

2日に予想される1時間降水量は30mm以上の激しい雨となる見込みです。バケツをひっくり返したように雨が降り、傘をさしてもぬれてしまうような降り方になる所もあるでしょう。道路の側溝の排水が追い付かない所では川のようになる所もありそうです。アンダーパスなどは、仮に前方の車両が進んだ場合でも、無条件に進入せず、路面が見える状態かを目視で確認してから進む慎重さが必要です。高速道路を利用する際は、ハイドロプレーニング現象にも注意して、スピードは控えめにしましょう。新潟県を中心にまとまった降水量となる見込みです。今後の情報に十分注意してください。