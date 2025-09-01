メジャーリーグのレギュラーシーズンも残り1か月。現時点でポストシーズンに進出圏内の12チームを紹介します。

ナ・リーグ西地区は一時パドレスに首位を明け渡していましたが、8月に行われた2度の3連戦で4勝2敗と勝ち越しドジャースが再びトップに立ちました。現在「2」ゲーム差でナ・リーグでは1番ゲーム差が少なくなっています。

ナ・リーグ中地区はブリュワーズが8月に怒とうの14連勝と波に乗りトップ。この14連勝で2桁得点は5回、1試合平均8.5得点をマークしている計算となります。7月にも11連勝と圧倒的な力を見せつけ、2位カブスとのゲーム差を「6.5」としています。

ナ・リーグ東地区はフィリーズがメッツとゲーム差「6」でトップ。日本時間8月29日に1試合4HRと驚異の数字で一気に49HRでリーグトップに躍り出たカイル・シュワバー選手がチームを引っ張ります。

ア・リーグ西地区はアストロズがトップに立ちますが、メジャートップの50本塁打を放つカル・ローリー選手擁するマリナーズがゲーム差「2」で迫っています。

ア・リーグ中地区はタイガースがロイヤルズと「9.5」ゲーム差でトップ。昨季サイ・ヤング賞受賞のタリク・スクーバル投手が今季も大活躍。12勝4敗、防御率2.18でサイ・ヤング賞を2年連続受賞する勢いで活躍しています。

ア・リーグ東地区は10連勝を記録したブルージェイズがトップに君臨。2位のヤンキースとのゲーム差を「3」にしています。

また、ポストシーズンは各地区の優勝チーム3チームを除く勝率の高い3チームがワイルドカードとして進出します。ナ・リーグはカブス、パドレス、メッツ、ア・リーグはヤンキース、レッドソックス、マリナーズの計6チームが現時点ではワイルドカード圏内となります。

ホームラン数トップ5である、ローリー選手、シュワバー選手、大谷翔平選手、アーロン・ジャッジ選手、ユジニオ・スアレス選手がいるチームは全てワイルドカード圏内。強打者同士の熱い戦いも見られるか期待がかかります。