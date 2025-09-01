1日午後、東京・世田谷区で40歳の韓国籍の女性が男に刃物で切りつけられた事件で、意識不明となっていた女性の死亡が確認されました。男は現在も逃走中です。

現場は国道沿いの住宅街で、男は現場から、国道246号方面に逃走したということですが、先ほど捜査員が三軒茶屋駅の方向を念入りに調べる様子も確認できました。

警視庁は先ほど、女性が搬送先の病院で死亡が確認されたと発表しました。

死亡したのは、40歳の韓国籍で自営業の女性で、首のあたりを刃物のようなもので切りつけられたということです。

また、捜査関係者への取材で、死亡した女性が切りつけられる直前に近くの写真スタジオが入るビルの中にいたとみられることがわかりました。

その後、路上で切りつけられたとみられています。

男と女性は知人関係とみられることもあらたにわかり、警視庁は、2人の間に、何らかのトラブルがあったとみて調べています。

目撃者によりますと、男は20代から30代くらいで、黒色の半袖に黒色の長ズボン姿で、国道246号方面に逃走したとみられ、警視庁が逃げた男の行方を追っています。