Áòµ·¤Î¾ì¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö¤´½¥½ýÍÍ¤Ç¤¹¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¤°Õ¤òÉ½¤¹¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÖ¤¹¤Î¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£ÉáÃÊ»È¤ï¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áòµ·¼Ò¤Î¡Ö¥»¥ë¥Ó¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ö¥³¥³¤À¤±¤ÎÏÃ¡×¡Ê¡÷kokodake_memorial¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤´½¥½ýÍÍ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÊÖ»ö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤¬230Ëü²ó°Ê¾å¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃ¯¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÃÎ¤ë¾ìÌÌ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤´½¥½ýÍÍ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤ÎÊÖ»ö¤Ï
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬Àµ²ò
Åê¹ÆÆâ¤Ç¡¢¡Ö°Õ³°¤ÈÇº¤à¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤´½¥½ýÍÍ¤Ç¤¹¡×¤Ø¤ÎÊÖ»ö¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö¤´½¥½ýÍÍ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤´°äÂ²¤ÎÈá¤·¤ß¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ä¤¤¤¤Î°ÕÌ£¤À¤½¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÊÖ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ä¡Ö¤ª¿´¸¯¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªµ¤¸¯¤¤´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤Þ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
NG¤ÎÊÖ»ö¤Î»ÅÊý¤Ï¡©
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥À¥á¡×¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢·Ú¤¤´¶¤¸¤Ç¡Ö¤¢¡¢¤É¤¦¤â¡×¤ä¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡×¡Ö¤¤¤¨¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÊÖ¤·Êý¤Ï¡¢Èá¤·¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¿¤áÈò¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤´½¥½ýÍÍ¤Ç¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤ÎÀµ¤·¤¤ÊÖ¤·Êý¡×