パリ五輪の卓球女子シングルスで銅、団体で銀メダルを獲得した早田ひな（25＝日本生命）が1日、大阪・関西万博のフランス館エキシビション「Chaumet,an Ode to Living Nature ショーメ、自然美への賛歌」オープニングイベントに登場した。

同エキシビションは、現代と歴史的なジュエリーを融合させ、ショーメの歴史とメゾンにとって大切なテーマである“麦の穂”、“ミツバチ”、そして“ミツバチの巣（ハニカム）”を配した「ビー ドゥ ショーメ」コレクションの特別展示。

この日のオープニングイベントにはショーメのチャールズ・レオンCEOや、アンバサダーである朝比奈彩を始め、西野七瀬、板垣李光人、本田翼、NiziU・RIMAらが集結した。

早田は夏らしいストライプのキャミワンピース姿で登場。展示を体験し「入った瞬間から私が好きな青色に染まっていて。私は卓球を始めて21年になるんですけど、ショーメは200年以上の長い歴史があって、こういった場に行くことができて嬉しかったです。中に入ると六角形の和紙はハチの巣をモチーフになったと聞いて、日本のイメージも考えらえて作られていて美しかったです」と感想を語った。