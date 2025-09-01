俳優・織田裕二（５７）が８月３１日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に出演。代表作である「踊る大捜査線」シリーズについて語った。

「踊る」シリーズについて、ドラマシリーズ後の１９９８年に公開された映画版第１作をもって、「やり終えた。夢叶ったし、やりたかったし、これで終わりでいいや、と思ってた」と完全燃焼した思いだったという織田。しかし、「いかりやさんからお手紙を直接いただいたことが１回だけあって」と織田演じる青島の師・和久平八郎役のいかりや長介さんから手紙を届いたことを明かした。

「青島、いい加減集めろ、みたいな、和久さん調の手紙」で「俺もそろそろ待ちきれねぇぞ、年齢が年齢だし、早く作れ」と書かれていたという。

そして作られた映画第２作「踊る大捜査線 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ２ レインボーブリッジを封鎖せよ！」（０３年７月公開）。「そん時、パート２の時、すでに（いかりやさんの）顔がすごいむくんでた。あ、ご病気なんだ…とその時分かって。（パート）２は間に合ったんですけど、このあと亡くなられて。和久さんがいなくなってもうこの作品はできない、終わりだな（と思った）」と振り返った。

いかりやさんは「踊る」撮影後の０３年５月末に入院し、同６月、「原発不明頚部（けいぶ）リンパ節がん」を公表。０４年３月、原発不明がん、頸（けい）部リンパ節転移のため７２歳で亡くなった。