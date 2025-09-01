海南省で1年に1度の「水掛け祭り」が開催―中国

海南省保亭リー族ミャオ族自治県で8月29日に1年に1度の水掛け祭りが開催された。海南七仙温泉水掛け祭りは同自治県の住民にとって盛大なお祭りの日となる。そのルーツの「祭水節」はもともと自然の恵みに対する畏敬の念や人間の命を維持する水に対して感謝する日だった。人民網が伝えた。

中国の伝統的な祝日の七夕節（旧暦の七夕）の日は同自治県の住民や観光客にとって、水を掛け合って、風雨順時を祈願し、幸運や健康を祈る日でもある。



水掛け祭りのメイン会場「七仙広場」では、リー族の伝統楽器とエレクトロニック・ミュージックの演奏により、お祭りムードを盛り上げ、水の掛け合いという戦いの火ぶたが切られる。

水を掛け合うために、市民や観光客はひしゃくや洗面器などの道具を使う。若い女性と男性が激しい水合戦を繰り広げ、全身びしょ濡れになるまで大はしゃぎする。



海南省南部の内陸部にある五指山の南麓に位置する同自治県は森林率が84．87％で、「海南省の緑の肺」や「天然の酸素バー」と言われている。海南省第二の都市と言われる三亜市から1時間ほどの距離だ。



保亭七仙嶺温泉国家森林公園を訪れ、石畳を歩いて熱帯雨林の中に足を踏み入れると、つる性植物がからみついた背の高い大木が影を作っていて、草木の香りが漂い‌、とてもさわやかな気分になる。

同自治県には美しい大自然のほか、素晴らしい文化もある。檳榔谷黎苗文化景勝地では、黎族伝統の茅で作られた苫船に似ている民家「船型屋」や、「隆閨」と呼ばれる建物を見ることができるほか、黎族伝統の紡績、染色、製織、刺繍の技術といった多くの国家級無形文化遺産も体験できる。



同自治県のご当地グルメも特色にあふれている。特に4大名物食材と呼ばれる「‌木登り鶏‌」「‌波乗り魚‌」「‌帰らぬ牛‌」、「‌五足豚‌」は注目に値する。

「木登り鶏‌」とは、地鶏の「什玲土鶏」のことで、ほとんどが七仙嶺の山麓の林で飼育されている。「木に登る」習性があるため、この名で呼ばれるようになった。肉質に優れ、肉の旨みを楽しむことができる。



「波乗り魚‌」は、川魚の「八村石鯪魚」のことで、水のきれいな山間部の渓流に生息していて、遡上する魚だ。揚げ物や蒸し物、煮物のいずれの調理法でも美味しく食べることができる。

「帰らぬ牛」とは、海南省の毛が茶色い品種の牛で、放し飼いされているため、肉がとても柔らかく、とてもおいしい。特に石鍋で調理すると最高の味を楽しめる。

「五足豚‌」とは、同自治県の在来種の豚で、足が短く、口が長く尖っている。口を下に向けて歩き、まるで足が5本あるように見えるため、現地の人々から「五足豚‌」と呼ばれるようになった。皮が厚く、脂身が少なく、しっかりとした肉質で、煮豚のほか、焼いたり、しゃぶしゃぶで食べてもとてもおいしい。



4大名物食材のほか、リー族やミャオ族の特色ある料理もぜひ食べたい。ミャオ家三色飯やリー家竹筒飯、リー家山蘭酒などには少数民族の知恵と情熱が詰まっている。

このほか、同自治県の果物も一度食べると病みつきになるほどおいしい。特にランブータンは絶品で、皮をむくとプルプルとした食感の果肉が現れ、ジューシーで、口に入れると甘みが一気に口に広がる。（提供/人民網日本語版・編集/KN）