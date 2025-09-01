週明け１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比１７．６０ポイント（０．４６％）高の３８７５．５３ポイントと３日続伸した。

前週末の好地合いを継ぐ流れ。中国景気の鈍化が懸念される中、当局は足もとで、景気刺激や産業支援の動きを強めている。国内ハイテク産業の躍進期待も追い風となった。外電は８月２９日、業界関係者などの話として、「香港に上場する阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ・グループ・ホールディング：９９８８／ＨＫ）が汎用性の高い新型ＡＩチップの開発を進めているもよう」などと伝えた。報道によると、新チップは供給不安のあるＧＰＵ大手エヌビディアの中国向けダウングレード製品「Ｈ２０」の代替を狙う。中国政府は長年依存してきたエヌビディアからの脱却を図り、自国企業による国産ＡＩチップの開発を推進している。

一方、官民が発表した中国製造業の景況感はまちまち。週末８月３１日に発表された国家統計局などによる８月の中国製造業ＰＭＩは４９．４となり、前月実績（４９．３）は上回ったものの、市場予想（４９．５）には届かず、景況判断の境目となる５０を５カ月連続で下回った。半面、本日の取引時間中に民間が集計・発表した同月のＳ&Ｐ中国製造業ＰＭＩは５０．５と、市場予想（４９．７）を上回り、節目の５０を２カ月ぶりに回復している。相場に与える影響は限定された。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテク関連の上げが目立つ。フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）と電子機器メーカーの成都旭光電子（６００３５３／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、電子機器メーカーの方正科技集団（６００６０１／ＳＨ）が５．９％高、スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）が４．１％高、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が３．３％高で引けた。

医薬株も物色される。浙江華海薬業（６００５２１／ＳＨ）と健康元薬業集団（６００３８０／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が８．０％高、康美薬業（６００５１８／ＳＨ）が３．９％高で取引を終えた。資源・素材株、自動車株なども買われている。

半面、金融株はさえない。興業銀行（６０１１６６／ＳＨ）が２．７％、招商銀行（６０００３６／ＳＨ）が２．１％、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が２．６％、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）が２．３％、中国銀河証券（６０１８８１／ＳＨ）が１．５％、中信建投証券（６０１０６６／ＳＨ）が１．０％ずつ下落した。招商銀行の中間決算は０．３％増益。業績の伸び悩みが失望された。そのほか、酒造株、メディア関連株、公益株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．１５ポイント（０．０６％）高の２６６．０２ポイント、深センＢ株指数が２．３１ポイント（０．１７％）安の１３２５．４３ポイントで終了した。

