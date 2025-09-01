ソフティモ×CUTIE STREET♡豪華トレカ&ライブチケットが当たるキャンペーン

コーセーコスメポートの人気ブランド「ソフティモ」と「クリアターン」から、ファン必見の「明日のわたしもCUTIE♡キャンペーン」がスタートしました。期間中に対象商品を購入したレシートで応募すると、CUTIE STREET出演ライブチケットやサイン入りトレカなど、ここでしか手に入らない豪華なアイテムが当たります。お気に入りのコスメを手に入れながら、特別なチャンスを狙ってみませんか？

豪華景品が当たるチャンス♡

本キャンペーンは2025年9月1日から10月31日まで開催され、Aコース・Bコースの2種類から選んで応募可能です。

【Aコース】対象商品を500円以上購入で応募でき、自撮りトレカカード（お出かけVer・お部屋着Ver 各全8種）＋トレカホルダーがそれぞれ100名に当たります。

【ソフティモ賞】自撮りトレカカード(お出かけVer)＋トレカホルダー（100名様）

【クリアターン賞】自撮りトレカカード(お部屋着Ver)＋トレカホルダー（100名様）

【Bコース】1,000円以上購入で、メンバー全員の直筆サイン入りトレカ（8名様）や、CUTIE STREET出演LIVEチケット（5組10名様）が当たるスペシャルな内容になっています。

メンバー全員のサイン入りトレカ（8名様）

CUTIE STREET出演LIVEチケット（5組10名様）

推し活女子には見逃せない豪華特典です♡

毛穴ケアに新提案♡クリアターン「アゼライン酸BOMBマスク」が登場

ソフティモ&クリアターン対象商品一覧

ソフティモからは、スピーディクレンジングオイル、ディープクレンジングオイル、クレンジングウォッシュ（ヒアルロン酸）、メイク落としシート（ヒアルロン酸）、スーパー ポイント メイクアップ リムーバー、スーパー マスカラリムーバー、クリアプロ クッションクレンジングオイル、クリアプロ 酵素クレンジングオイルなど全商品が対象。

クリアターンからは、イラストレーターコラボの「ごめんね素肌マスク」シリーズ（ごめんね素肌 キニナルマスク、いつのまにマスク、まいにちごめんね素肌マスク、おめざめスイッチマスク）や「BOMBマスク」シリーズ（うるうるBOMB、ビタミンBOMB、グルタチBOMB）などが対象です。

いずれもデザインや仕様はイメージと異なる場合があります。

応募方法とキャンペーン詳細

応募はとても簡単。対象商品を購入したレシートを撮影し、キャンペーン特設サイトの応募フォームからアップロードするだけです。

応募はパソコン・スマートフォンどちらからも可能で、その場で当落が分かります（オンラインレシートは事後抽選）。

期間中であれば何度でも応募できるので、愛用アイテムをリピート購入しながらチャレンジするのもおすすめです。

明日のわたしもCUTIE♡キャンペーンで特別体験を

「ソフティモ」や「クリアターン」の人気商品を購入するだけで、ここでしか手に入らないCUTIE STREETの限定トレカやライブチケットが当たる「明日のわたしもCUTIE♡キャンペーン」。

日々のスキンケアを楽しみながら、推しメンバーにもっと近づけるチャンスです。期間は10月31日まで。ぜひ公式サイトをチェックして、あなたも応募してみてくださいね♪