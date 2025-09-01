原日出子 （C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/09/01】女優の原日出子が8月31日、自身のInstagramを更新。夏野菜たっぷりのラタトゥーユなど手作り料理とレシピのコツを公開した。

【写真】原日出子「作っておくととっても便利」作り置き調味料

◆原日出子、手作りラタトゥイユを披露


原は「大蒜（ニンニク）のオリーブオイル漬け これ作っておくと とっても便利」とコメントし、自宅で作った大蒜をオリーブオイルに漬ける様子をはじめ、夏野菜いっぱいのラタトゥイユ、きゅうりとオクラのお浸し、鯖の竜田揚げ、山芋のフライをワンプレートに盛った料理上手ぶりが際立つ姿を披露した。

この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「プロ級」「完璧すぎる」「参考になる」「レシピ教えてください」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】