原日出子「作っておくととっても便利」手作り調味料公開「美味しそう」「料理上手」の声
【モデルプレス＝2025/09/01】女優の原日出子が8月31日、自身のInstagramを更新。夏野菜たっぷりのラタトゥーユなど手作り料理とレシピのコツを公開した。
【写真】原日出子「作っておくととっても便利」作り置き調味料
原は「大蒜（ニンニク）のオリーブオイル漬け これ作っておくと とっても便利」とコメントし、自宅で作った大蒜をオリーブオイルに漬ける様子をはじめ、夏野菜いっぱいのラタトゥイユ、きゅうりとオクラのお浸し、鯖の竜田揚げ、山芋のフライをワンプレートに盛った料理上手ぶりが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「プロ級」「完璧すぎる」「参考になる」「レシピ教えてください」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆原日出子、手作りラタトゥイユを披露
