à·ã¥ì¥¢á50ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¡Ö¥®¥ã¥ë¥Ô¡×2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö½÷¿À´¶¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§¡×¡Ö20Ç¯Á°¤È¤Û¤Ü¸«¤¿ÌÜÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡Ö»ä¤âÈ±¿§¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë50ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢SNS¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿®»Ò¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤è¤ê♡»ä¤âÈ±¿§¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ªºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡Á¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢8·î28Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¿®»Ò(33)¡áÂçÊ¬»Ô½Ð¿È¡á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò(Ê¡²¬¸©Ä«ÁÒ»Ô½Ð¿È)¡£
¡¡ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¥®¥ã¥ë¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë2¿Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿®»Ò¤ÈµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤¬¥Ä¡¼¥·¥ç»£¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤Î¥®¥ã¥ë¥Ô¤¬¸«¤é¤ì¤ëÀ¤³¦Àþ¿À ¿®»Ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¿®»Ò¡¢Ë»¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ë¤Ý¤«¤Ý¤«½Ð¤¿¤Î¥Þ¥¸¤ÇµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡©¾Ð¡×¡Ö»ä¤âµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤ÈÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¼Ì¿¿»£¤ê¤¿¤¤¤·²¼¤ÎÌ¾Á°¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¤¡×¡ÖµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤³¤È¤Ç½ª»Ï¤¿¤À¤Î¥ò¥¿¥¯¤ß¤¿¤¤¤ÊµóÆ°¤¬ºÇ¹â¤¹¤®¤¿¾Ð¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¥Ô¤·¤Æ¤ëµÈÀ¥¤µ¤ó¤Ï¥ì¥¢¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¿®»Ò¤òÁ¢¤àÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿SNS¤Ç¤ÏµÈÀ¥¤ËÂÐ¤·¡Ö50ºÐ¡© åºÎï²á¤®¤ë¤À¤í¡×¡Ö½÷¿À´¶¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§¡×¡Ö20Ç¯Á°¤È¤Û¤Ü¸«¤¿ÌÜÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÇÉ¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤¬åºÎï²á¤®¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÑ¤¨¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æ¥¯¥é¥¯¥é¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÎÅØÎÏ¤â¤»¤ºµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Æ¤¨¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£