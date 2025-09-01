井手上漠、ショーパンで大胆美脚披露「理想のスタイル」「花火が似合う」と反響
【モデルプレス＝2025/09/01】モデルの井手上漠が8月31日、自身のInstagramを更新。夏の終わりの思い出について詩的な文章とともにショートパンツを着こなした写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】井手上漠、大胆ショーパン姿に二度見必至
井手上は「思い出しました 好きな人と花火を見つめる瞬間が、沈黙が、ただ空間を埋めるだけではないこと」などと詩的な文章をつづり、夏らしい風景を切り取った写真を複数枚公開。花火大会に訪れた際の写真では、白いベアトップスとデニムのショートパンツ姿で大胆に美脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「理想のスタイル」「花火が似合う」「詩的で素敵」「脚綺麗」「センスが良い」「素晴らしい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】井手上漠、大胆ショーパン姿に二度見必至
◆井手上漠、ショーパンで大胆美脚披露
井手上は「思い出しました 好きな人と花火を見つめる瞬間が、沈黙が、ただ空間を埋めるだけではないこと」などと詩的な文章をつづり、夏らしい風景を切り取った写真を複数枚公開。花火大会に訪れた際の写真では、白いベアトップスとデニムのショートパンツ姿で大胆に美脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「理想のスタイル」「花火が似合う」「詩的で素敵」「脚綺麗」「センスが良い」「素晴らしい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】