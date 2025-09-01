金子みゆ、水着姿でプールに浮かぶ夏ショット「綺麗」「楽しそう」の声
【モデルプレス＝2025/09/01】人気インフルエンサー・金子みゆが8月31日、自身のInstagramを更新。夏の終わりにプールで過ごす水着姿を公開した。
【写真】金子みゆ、水着姿でプールに浮かぶ夏ショット
金子は「長崎のどこでしょうかっ 楽しいロケだったな おたのしみ」とコメントし、ブラックの水着をまとって、透明度の高いプールで浮き輪を使って楽しむ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「癒される」「想像以上」「綺麗」「楽しそう」「素敵な夏」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
