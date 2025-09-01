¡ÖÆÀ°Õ¤Ê9·î¤Ç¤¹¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼þÅìÍ¤µþ¡¢9·î¤ÎÄÌ»»ÂÇÎ¨¤Ï3³äÄ¶¤¨¡¡2Ç¯Ï¢Â³¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¡õ½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô³ÍÆÀ¤Ø
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬ÆÀ°Õ¤Î9·î¤Ë²ÃÂ®¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¯¡£
¡¡2019Ç¯¤«¤é¤Î6Ç¯´Ö¡¢9·î¤ÏÄÌ»»313ÂÇ¿ô95°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨3³ä4ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£23Ç¯¤ÏÂÇÎ¨3³ä6Ê¬¡¢24Ç¯¤ÏÂÇÎ¨3³ä3Ê¬3ÎÒ¤È¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤³2Ç¯´Ö¤Ï¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê9·î¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¼«³Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢9·î¤È¤ÏÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨2³ä9Ê¬7ÎÒ¤ò»Ä¤·¡¢¥ê¡¼¥°4°Ì¡£¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î³ÚÅ·¡¦Â¼ÎÓ°ìµ±¤ÏÂÇÎ¨3³ä3ÎÒ¤È¤ï¤º¤«6ÎÒº¹¡£ÎãÇ¯ÄÌ¤ê9·î¤ËÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ì¤Ð¡¢½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô³ÍÆÀ¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡8·î22Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä¹´ü±óÀ¬¤Ï2¾¡6ÇÔ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£9·î¤Ï2Æü¤«¤é¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢5Æü¤«¤é¤Î³ÚÅ·Àï¤ÈËÜµòÃÏ6Ï¢Àï¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£¼þÅì¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¤¤¤»î¹ç¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¾¡¤Á¥²¡¼¥à¤ò¤Þ¤¿Ê¡²¬¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤Î9·î¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎðêÂÌÅ·¤¬¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£