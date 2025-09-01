美しく、響く。快適さも音も、妥協しない【ファーウェイ】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
低音の迫力、ハイレゾの繊細。耳に、感動を【ファーウェイ】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ファーウェイのワイヤレスイヤホンは、数万回にも及ぶシミュレーションを経て設計された、開放的なインナーイヤー型の優雅な曲線デザインとなっているアイテムだ。人間工学に基づき、究極の快適性を追求したフォルムは、長時間の装着でも自然なフィット感を提供する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
音質面では、マグネットダイナミックドライバーを搭載し、前モデル比で低周波数帯域の感度が30パーセント向上。16ヘルツの迫力ある低音を実現し、空気の流れを最適化することで、深みのあるサウンドを届ける。
さらに、装着状態や音量レベルを検知し、100〜2000ヘルツの幅広い周波数帯域で音質を自動調整。あなたの聞こえ方に合わせた最適なリスニング体験を提供する。
ハイレゾ認証取得、LDAC対応により、高ビットレートで忠実なサウンドを再現。細部までクリアに響く高解像度サウンドが、音楽の魅力を余すことなく伝える。
通話時には、トリプルマイクとDNN（ディープニューラルネットワーク）アルゴリズムが連携し、周囲の騒音を低減。騒がしい環境でも、相手に自然でクリアな音声を届ける高い通話性能を発揮する。
バッテリー性能も優秀で、充電ケースで約5分の充電で最大2時間の音楽再生が可能。フル充電で最大5時間、ケース併用で最大30時間の連続再生に対応し、忙しい日常でも音楽を途切れさせない頼れるアイテムだ。
