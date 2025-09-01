2日夕方から大雨に警戒を 24時間降水量は最大120ミリ予想 警報級大雨の可能性も《新潟》
新潟県では、２日夜遅くから３日昼前にかけて大雨に注意が必要です。低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水に注意・警戒してください。
また、２日夕方から３日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。
新潟地方気象台によりますと、県内では前線や低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気と上空の気圧の谷の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込みで、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。
◆雨の予想
２日に予想される１時間降水量は多い所で、
下越 ３０ミリ
中越 ２０ミリ
上越 ２０ミリ
佐渡 ３０ミリ
２日午後６時から３日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
下越 １２０ミリ
中越 ８０ミリ
上越 ８０ミリ
佐渡 １２０ミリ
新潟県では、２日夜遅くから３日昼前にかけて低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水に注意・警戒してください。また、２日夕方から３日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。
発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。また、ひょうの降るおそれもありますので、農作物などの管理にも注意してください。
※1日午後4時2分発表 大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報より