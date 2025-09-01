Rain Treeが、3rdデジタルシングルを2025年内にリリースする。

本情報は、8月31日にP.O.南青山ホールにて行われた『Rain Tree ファンクラブイベント#8』にて、リーダーの新野楓果からサプライズ発表されたもの。本イベントでは、メンバー15名（※加藤柊、黒沢禾恋は活動休止中のため不参加）が浴衣姿で登場した。

なお、Rain Treeは1stワンマンライブを2026年初春頃に開催予定だ。

＜Rain Tree メンバーコメント＞

■綾瀬ことり

いま私たちの事を応援してくださっている方を含め、この3rdデジタルシングルをきっかけに沢山の方にRain Treeをもっと好きになっていただけるようにメンバーみんなで制作に取り組みたいと思いますのでみなさん楽しみにしていてくださいっ！

■遠藤莉乃

フリーライブを通して自分の強みや足りないところを見つけられたり、ファンの方の言葉で活動に対してもっと努力することができたので、期待以上のRain Treeをこのシングルで見せられたらいいなと思っています。そして私は新人アイドルって言えるこの期間がすごく大事だと思っているのでRain Tree17人で切磋琢磨し合って、多くの人に知ってもらい、このグループをもっと好きになってもらえるシングルにしたいと思いました。フリーライブの目標を達成したタイミングなので、もっと勢いをつけられるように頑張ります！！

■片瀬真花

2ndデジタルシングルのリリイベ、フリーライブの期間を終えメンバー、そしてファンの方ともより一体感を感じられるようになったと思います。デビュー1周年にむけ、より多くの方々に私たちの魅力が伝わり3rdデジタルシングルも盛り上がっていけるよう、みんなで楽しみながら、楽曲の良さを最大限届けられるよう全力で頑張っていきたいと思います。今回のシングルもたくさんの方に愛していただけますように！

■水野乃愛

Rain Treeは今年の夏にフリーライブを開催し、パフォーマンス力がグループ全体で向上したと思うので3rdデジタルシングルも期待していていただきたいです。

（文＝リアルサウンド編集部）