「どうしたイタリア、カテナチオの伝統が泣くよ」アッズーリのW杯欧州予選・展望動画に反響続々「攻撃陣昔と比べてやっぱり小粒よね」
YouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』で、「迫るW杯欧州予選 イタリアh代表はどうなる？」を公開中。ノルウェー、イスラエルといった難敵と同居したアッズーリ（イタリア代表の愛称）は厳しい予選を突破できるのか（イタリアは現在３位）、スポーツニッポン新聞社の垣内記者に展望してもらったところ、この動画への反応が大きかった。
予選突破へのキーマン、威信回復へのポイントをまとめた動画には、 数多くのサッカーファンからYouTubeコメント欄やSNSに以下のような声が寄せられていた。
「ザッケローニが日本代表監督時に言ってた『イタリアは日本を見習うべきだ』ってイタリア人からしたら戯言の様な言葉がある意味その通りになったって事かな？」
「カッキーさんの仰る通り、ガットゥーゾみたいな劇薬の方が目が覚めて好転するかもですね。もちろんリスクもあるんだけど」
「ノルウェーが4連勝してるから結構1位突破はきついよなぁ」
「攻撃陣昔と比べてやっぱり小粒よね」
「バレージ、マルディーニはじめ強固なDF陣、そしてバッジョ、デルピエーロ、トッティらの華のあるファンタジスタ、ビエリ、インザーギのストライカー、マエストロ・ピルロなど強くてカッコいいイタリアを見てきた世代だけに、今の弱体化、小粒感は悲しい」
「強かった時代のイタリア知ってる世代からするとどうしても小粒感が拭えないよねぇ」
「どうしたイタリア、カテナチオの伝統が泣くよ」
「まじでドンナルンマ、トナーリ以外わからない」
「ここ5年のイタリアは結果だけ見たらラグビーの方が成績いい」
これらはイタリアの復権を願うからこそのコメントとも言えるだろう。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
