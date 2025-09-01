ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

小型でも高機能。旅のストレスを軽減する一台【アクタス】のスーツケースがAmazonに登場!

アクタスのスーツケースは、トップオープン機能を搭載したスーツケース。メインファスナーとは別に前面が大きく開くファスナーを備え、スーツケースを横に倒すことなく荷物の出し入れが可能。移動中や狭いスペースでも、周囲を気にせずスマートに対応できる。

飲み物や折り畳み傘、ガイドブック、ストール、ノートパソコンなど、手持ちのバッグに入れるにはかさばるアイテムも、トップオープン部分にまとめて収納できる。荷造りの悩みを軽減し、旅の準備から移動まで快適にサポートする。

コンパクトサイズで、国内旅行や短期滞在に最適。コインロッカー収納にも対応しており、駅や施設での一時預けにも便利。

走行面では、ツインホイールキャスターを採用。舗装の段差や点字ブロックなどの凹凸にも強く、安定した走行を実現する。

セキュリティにはTSAロック（ダイヤル式）を搭載。アメリカ国内の空港でも施錠したまま預け入れが可能。フロントオープンのファスナー引手はワイヤー仕様で、メインファスナーと一緒にロックできる設計となっている。