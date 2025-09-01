8月30日から31日にかけて放送された『24時間テレビ』（日本テレビ系）で、トラジャことTravis Japanの松田元太が大役を務めた。

メインパーソナリティを務める予定だったキンプリことKing ＆ Princeの郄橋海人が体調不良により欠席。その代役として、番組内の特別企画に急きょ出演したのだ。

「郄橋さんは、国内外から総勢96人が集った特別ステージ『ボーダーレスLIVE We are the No Borders!!』をプロデュースしていました。世界をまたいだ大規模なパフォーマンスの中心を担う予定でしたが、急な欠席により松田さんが代役を務めることになりました。限られた準備時間のなかで挑んだ松田さんは、みごとに演目をやり遂げ、観客を魅了しました」（放送作家）

今回の企画は、歌舞伎俳優・市川團十郎とのコラボレーションで、歌舞伎とHIPHOPを融合させた前例のない演出で、発表直後から注目を集めていたという。

「振付師のRIEHATAさんとともに挑んだダンスに加え、松田さんはアクロバットも披露し、難易度の高い演目を完璧にこなしました。さらに氷川きよしさんが『Born This Way』を歌うシーンでは、最後に “Border” と書かれたカメラレンズに『NO』と書き足すという象徴的な役割も務めました。存在感を見せつけたと言えるでしょう」（前出・放送作家）

ステージを終えると、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「急きょ参戦で本当に時間がないなか、お疲れさまでした」とねぎらわれた松田。本人は息を弾ませながら「表現者の皆さんと郄橋海人と一緒にパフォーマンスできて本当に幸せでした。みなさんお疲れさまでした」と感謝の思いを語った。

X上でも称賛の声は相次いでいる。

《元太くん本当にありがとう。最高にかっこよかったよ。海ちゃんのためにありがとう》

《トラジャ担の誇りです》

《少ない時間であそこまで仕上げてくるのやばい天才すぎでは》

松田の “代役力” が評価されたのは、今回が初めてではないとレコード会社関係者が語る。

「2024年5月におこなわれた『WE ARE！ Let’s get the party STARTO!!』大阪公演でも、King ＆ Princeの永瀬廉さんが耳のけがで出演を見合わせた際、郄橋さんとともに代役としてパフォーマンスした経験があります。

当時は、King ＆ Princeの楽曲のなかでも難易度が高いとされる『moooove!!』をわずか1時間で習得し話題となり、その瞬発的な対応力はファンや関係者を驚かせました」

今回の経験は今後の松田の活動にも影響を与えそうだ。

「松田さんの『24時間テレビ』での成功は、単なる “代役” の域を越えた評価につながるでしょう。今後、Travis Japanとしての活動だけでなく、個人としての期待値もさらに高まるはずです」（前出・レコード会社関係者）

ファンから「間違いなくスーパーヒーロー」とたたえられる松田の活躍は、今後のキャリアを押し上げることになるのは間違いなさそうだ。