¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬£²Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀïÀèÈ¯¡ÖÂ¼¾å¤µ¤ó¤¬ÂÇ¤Æ¤Ð¥Á¡¼¥à¤â¾è¤ë¡£µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬£µ¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£²Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¡£ÅÐÈÄÁ°Æü¤Î£±Æü¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£º£µ¨¤ÏÆ±¥«¡¼¥É¤Ë£µÅÐÈÄ¤·¤Æ£²¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£µ£²¡£¡ÖÁ°²ó¡¢¿ÀµÜ¤Ç¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Î¼çË¤¡¦Â¼¾å¤ÏÄ¾¶á£³»î¹ç¤Ç£´È¯¤ÈÎÌ»º¥â¡¼¥É¤ËÆÍÆþ¡£¸Í¶¿¤Ïº£µ¨£µÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£²Ã¥»°¿¶¤ÈÉõ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¾õÂÖ¤â¤¤¤¤¤·¡¢µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡£Â¼¾å¤µ¤ó¤¬ÂÇ¤Æ¤Ð¥Á¡¼¥à¤â¾è¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó£¸·î£²£¶Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ï½é²ó¤Î£²¼ºÅÀ¤¬¶Á¤¤¤Æ£·²ó£³¼ºÅÀ¤Ç£¸ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡£¥«¡¼¥ÉÆ¬¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é£¶Ï¢Àï¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤·¡¢²ÐÍËÆü¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È¥Á¡¼¥à¤â¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£ÌÀÆü¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê½éÀï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£