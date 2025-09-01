51歳・長谷川理恵、断酒10日目 引き締まった“美腹筋”を披露「かっこよすぎます」「美しい」
モデルの長谷川理恵（51）が1日、自身のインスタグラムを更新。美しい腹筋が際立つトレーニングウェア姿を公開した。
【写真】「かっこよすぎます」引き締まった“美腹筋”を披露した長谷川理恵
長谷川は「今日で断酒10日目 正直全く飲みたくないです笑 味覚が変わり濃い味や洋食系が苦手に…」とコメントし、断酒していることを告白。ストイックな食事制限を明かしている。
続けて「この年齢であまり痩せてるのもよくないのでまたトレーニングで少しづつパンプアップしていきます〜 元気がありがたい！」とコメントし、鏡に映った自身の写真を投稿。引き締まったウエストを大胆に出し、鍛えられた腹筋をのぞかせた。
この投稿を見たファンからは「かっこよすぎます」「美しい」「腹筋の割り方教えてください」などの反響が寄せられている。
