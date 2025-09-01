辻元舞、「イケメンに育ってる」長男＆次男の近影に反響「かっここいいい！」「すっかりイケメン男子になってる」
3児の母でモデルの辻元舞（38）が8月31日、自身のインスタグラムを更新。長男（9）と次男（6）の近影を公開し、「ぎゃーイケメンに育ってる」などと反響を呼んでいる。
【写真】「かっここいいいいい！」辻元舞の“イケメン”に成長した長男＆次男
辻元は「息子たちが流石に黒すぎてびっくり」とつづり、ボリューム感のあるスタイリングで、クールにポージングする息子2人の写真を“顔出し”で披露している。
この投稿を見たファンからは「ひょ、ひょえぇぇ お兄ちゃんかカッコイイのはもちろんのこと、次男君がすっかりイケメン男子になってる」「ぎゃーイケメンに育ってる」「かっここいいいいい！モデルさんの卵はモデルさんですね」などと成長した息子2人に反響が集まっていた。
辻元は2013年にスタイリストと結婚。16年1月に長男、18年11月に次男、24年8月に長女を出産している。
