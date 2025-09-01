Æ²ËÜ¸÷°ì¡Ö¤Ê¤ó¤«ÆÀÂÎ¤¬ÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×Ä¾·Ï¸åÇÚ26ºÐ¤Î°õ¾ÝÌä¤ï¤ì¡Ö¤É¤Ã¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¡Ä¡×
ÇÐÍ¥¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Æ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤¬1Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤ÎTravis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê26¡Ë¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÆÀÂÎ¤¬ÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¸åÇÚ¤Î¾¾ÅÄ¤Î¿¿²£¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£MC¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¾¾ÅÄ¤¯¤ó¤È¸òÎ®¤Ï¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤é¤ì¤Æ¡¢Æ²ËÜ¤òÀ©¤·¤Æ¾¾ÅÄ¤¬¡Ö¸÷°ì¤¯¤ó¤Î¡ØEndless SHOCK¡Ù¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¤³¤í¤«¤é½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤í¤«¤é¤À¤¤¤Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢20ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¡¢¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Æ²ËÜ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÃÂÀ¸Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢12»þ¤³¤¨¤ÆºÇ½é¤Ë¤ª¼ò¤ò¸ý¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Í¡¼¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¾¾ÅÄ¤Ï±¦¼ê¤Ç¤Ò¤È¤µ¤·»Ø¤È¿Æ»Ø¤Ç¤ª¶â¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤ª¼ò¤ò¡¢°ìÈÖ¹â¤¤¥ä¥Ä¡×¤ÈÅö»þ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
ß·Éô¤¬¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤Ê¤ó¤«Ì£¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£Æ²ËÜ¤Ï¡ÖÆó½½ºÐÄ¶¤¨¤ëÁ°¤È¤«¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤Èµ¢¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥¿¥¯¥·¡¼½¦¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¾¾ÅÄ¤â¡ÖÁ´Éô¡¢¸÷°ì¤¯¤ó¤¬¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Á´Éô¡¢Á´Éô¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Æ²ËÜ¤Ï¡ÖÁ´°÷¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤ä¤äÂç¤¤á¤ËÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
ß·Éô¤«¤é¡Ö¸÷°ì¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿¾¾ÅÄ¤¯¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«ÆÀÂÎ¤¬ÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¤ÈÏÃ¤·¡Öº£¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÇ¯Îð¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö26¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡Ö¡ÊÅö»þ¡Ë½½Âå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¥Ð¥«¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¹¤´¤¤¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Ã¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬ËÜ²»¤Ç¡¢¤É¤Ã¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¥¦¥½¤Ê¤ó¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£