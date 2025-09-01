いよいよ9月がスタートし、ファーム公式戦も残り1か月。シーズン終盤戦に突入し、優勝の行方が注目されます。

現在イースタン・リーグで首位に立つのは巨人。ここまで105試合を戦い、勝率.660で1位につけています。一時勝率8割超えで首位につけていたロッテですが、現在は101試合で勝率.576をマークし2位。巨人とは9ゲーム差となっています。昨年は1位DeNAに2ゲーム差で及ばず2位となった巨人ですが、このまま優勝まで駆け抜けられるでしょうか。

一方、ウエスタン・リーグで首位に立つのはソフトバンク。107試合を戦い勝率.618をマークしています。昨年も優勝を果たしたソフトバンクですが、今年も優勝となると3年連続16度目のリーグ制覇となります。さらに昨年は1軍もリーグ制覇を果たし“親子優勝”も果たしました。現在1軍もパ・リーグ首位に位置しており、昨年同様1、2軍同時のリーグ制覇がかかっています。しかしパ・リーグでは2位日本ハムが1ゲーム差、ウエスタン・リーグでは2位中日が4ゲーム差と迫ってきており、シーズン終盤の戦いにも期待がかかります。

両リーグともに最終戦は9月28日。それぞれの優勝チームが、10月に行われるファーム日本選手権で日本一の座を争います。