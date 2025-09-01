IT資産管理評価認定協会(SAMAC)は、第15回 公認ITAMコンサルタント(CITAM)研修を2025年10月22日〜24日(3日間)の日程でプレミアホテル-CABIN PRESIDENT-大阪にて開催します。

SAMAC 第15回 公認ITAMコンサルタント(CITAM)研修

■開催日 2025年10月22日(水曜日)〜24日(金曜日)(3日間)

■研修時間 1日目 9:30 から 18:00

2日目 9:30 から 18:00

3日目 9:30 から 18:00

＊試験は最終研修日の当日、会場で受験いただきますので、ノートPCをご持参ください

(詳細につきましては、お申し込み後に配布します【試験説明資料】で確認してください)

■開催場所

会場 ：プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-大阪 会議室プレミアホールA

所在地：〒530-0054 大阪市北区南森町1丁目3-19

電話 ：06-6363-1201

(アクセス)

地下鉄谷町線・堺筋線「南森町駅」、JR東西線「大阪天満宮駅」の2駅3線利用可能。

地下鉄「南森町駅」からのアクセス：2号出口にホテル隣接、徒歩20秒(約20m)

JR「大阪天満宮駅」からのアクセス：7号出口より徒歩1分

■受講料

新規受講者(非会員)15万円(税抜)

新規受講者(SAMAC・SAJ会員)12万円(税別)

■申込締切

2025年10月8日(水曜日)

※ただし、定員になり次第締め切らせていただきます。

※研修の実施は最少催行人数が決められています。

■再試験について(よくお読みください)

・再試験を受験できるのは初回受講時より3年以内となります。

・再試験については、11,000円(消費税込み)が必要となります。

・尚、初回受講者対象の特例としまして、次回以降開催される公認ITAMコンサルタント研修において、再聴講を1回のみ無料で受けることができます。

但し再試験につきましては上記の通り受験費用がかかりますことをご了承ください。

■その他注意事項

体調がすぐれない方は、研修に参加いただくことはできません。

上記により受講されなかった方は、受講料の返金もしくは次回以降の研修へ振替をさせていただきます。

