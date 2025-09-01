俳優・タレントの杉浦太陽さんが、自身のインスタグラムを更新。

育児休暇の終了と、家族への想いを綴りました。



杉浦さんは「育休を終えて、明日から仕事に復帰します」と記すと、8月に誕生したばかりの次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの2ショットを投稿。続けて、「かけがえのない時間を過ごせたこと、そして支えてくださった多くの方々に心から感謝しています。」と、綴りました。









また、「7人家族となった新しい杉浦家 夜中の授乳タイムは、夫婦で睡魔と戦う毎日 それでも少しずつ生活のリズムが掴めてきました。」と、育児を回想。



「新学期が始まり、受験生もいる我が家。まだまだドタバタな日々ですが、笑顔を大切にしながら 家庭も仕事も両立して、毎日を楽しんでいきたいと思います」と、一家の大黒柱としての気持ちを綴りました。



杉浦さんは、1日に「仕事復帰」と題したブログも更新。「熱中症に気をつけながら、頑張ります」と、屋外で仕事に臨む姿を公開しました。



辻希美さんは、俳優・杉浦太陽さんと2007年6月に結婚。

同年11月に第1子長女・希空（のあ）さん、2010年12月に第2子長男・青空（せいあ）さん、2013年3月に第3子次男・昊空（そら）さん、2018年12月に第4子三男・幸空（こあ）くんの出産をしています。

そして、2025年8月、第5子となる、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産しています。



【担当：芸能情報ステーション】