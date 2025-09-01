【千葉ロッテ】9/8オリックス戦で「チェコ ベースボール デー supported by パナソニック 空質空調社」開催！ チェコ代表のオンジェイ・サトリア投手がファーストピッチ！

チェコ観光案内パンフの配布なども

千葉ロッテマリーンズは9月8日(月)、オリックス戦(ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始)にて「チェコ ベースボール デー supported by パナソニック 空質空調社」を開催。チェコ代表のオンジェイ・サトリア投手がファーストピッチを行うことを発表した。

「チェコ ベースボール デー supported by パナソニック 空質空調社」は、2023年に発足したスポーツを通じた国際親善・文化交流プログラム「マリーンズ-チェコ ベースボールブリッジプログラム supported by パナソニック 空質空調社」の一環として行われる。当日はチェコ観光案内パンフレットの配布のほか、チェコに拠点を持つパナソニックの製品の抽選や、マリーンズオリジナルデザインのジアイーノの展示などが行われる。

< オンジェイ・サトリア投手 プロフィール >

右投/右打（投手）。生年月日：1997年2月26日（28歳）。

経歴：チェコ代表 投手。国有電力会社に勤める傍ら、チェコ国内リーグ アローズ・オストラヴァで活躍。2023年のワールド・ベースボール・クラシックにて日本戦に先発登板し3回4奪三振。1児の父で、無類の『スター・ウォーズ』好き。

< オンジェイ・サトリア投手 コメント >

「親愛なるマリーンズの、そして日本の野球のファンのみなさん、こんにちは。オンジェイ・サトリアと申します。大阪・関西万博に際して来日を計画していたところ、8月に雨天中止となってしまったチェコ ベースボール デーの振替日程と思いがけずタイミングが重なり、ファーストピッチセレモニーでの登板というお話をいただきました。私のようなどこにでもいる一般人にとっては、壮大な出来事になりそうです。球場でのすばらしい時間をみなさんと過ごせるのがとても嬉しく、日本への旅が待ち遠しいです。9月8日、お会いできることを楽しみにしています」。

画像提供：千葉ロッテマリーンズ