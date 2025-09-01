「篠原侑」直筆サイン色紙が当たる！エムスタイル「ネロ登場記念キャンペーン」

エムスタイルは、iOS／Android端末用スマホRPG「天空のアムネジア」の新英雄キャラクター「ネロ」リリースに伴い、声優を務める「篠原侑」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを2025年9月15日(月)まで開催します。

エムスタイル「ネロ登場記念キャンペーン」

エムスタイルは、iOS／Android端末用スマホRPG「天空のアムネジア」の新英雄キャラクター「ネロ」リリースに伴い、声優を務める「篠原侑」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを2025年9月15日(月)まで開催。

■直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン概要

天空のアムネジア公式Xをフォロー＆対象ポストをリポストされた方を対象に「ネロ」役の声優「篠原侑」さんの直筆サイン色紙を2名様にプレゼントします。

さらにゲーム内でも、直筆サイン色紙が3名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催中です。

【応募方法 その1：公式Xフォロー＆リポスト】

(1) Xアカウント「【公式】天空のアムネジア( @amnesia_mstyle )」をフォロー

(2) 対象ポストをリポスト

ご応募いただいた方の中から抽選で2名様に直筆サイン色紙をプレゼントします。

●開催期間：2025年9月1日(月) 00:00〜9月15日(月) 15:59

【応募方法 その2：ゲーム内から応募】

(1) 天空のアムネジアをダウンロード

(2) 条件を満たして応募券を獲得

(3) 応募専用ページから応募

ご応募いただいた方の中から抽選で3名様に直筆サイン色紙をプレゼントします。

応募条件の詳細や注意事項はゲーム内にて確認してください。

●開催期間：2025年9月1日(月) 00:00〜9月15日(月) 15:59

タイトル ：天空のアムネジア

カテゴリ ：ゲーム(RPG)

プレイ料金：無料(一部有料／アイテム課金あり)

対応機種 ：iOS 12.0以降(iPhone、iPad、およびiPod touchに対応)

もしくはAndroid 6.0以降

●注意事項

※転売防止のため、各色紙には事務局側で「当選者様のお名前」または「シリアルナンバー」、その両方を記入させていただく場合があります。

※本キャンペーンは予告なく中止または内容の変更をさせていただく場合があります。

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。

※画像はイメージです。

実際とは異なる場合があります。

※キャンペーンへの応募は日本国内在住の方に限り、海外発送は対応できかねます。

※当選権利および賞品は、当選者ご本人様のものとし、第三者への譲渡・換金・販売はお断りします。

発覚した場合は賞品を返却していただきます。

※配送時の事故、過失による破損等につきまして同社は一切の責任を負いません。

※Xアカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外となります。

※厳正なる抽選の上、当選者の方へは当事務局よりXダイレクトメッセージおよびゲーム内メッセージをお送りします。

当選連絡後、下記に該当した場合には当選権利は無効とさせていただきます。

・メッセージに記載された期限内に返信いただけなかった場合

・ご連絡いただいた個人情報に不備があった場合

・当選後に公式Xのフォローを解除された場合

